Gartenflächen bieten ein enormes Potenzial zur Förderung der Biodiversität und einer positiven Klimawirkung. Mit dem Klimawandel sind Hitzeinseln in Gemeinden und Städten zu einer grossen Herausforderung geworden. Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer können viel bewirken. Im Leitfaden «Der Klima-Garten» finden Sie Tipps und Ideen für die Förderung der Biodiversität und die Verbesserung des Klimas.
Der Leitfaden enthält viele wirksame Massnahmen, wie Sie Ihren Garten zur kühlen und biodiversen Oase umgestalten können:
Der Klima-Garten: Tipps und Ideen für die Förderung der Biodiversität und die Anpassung an den Klimawandel (PDF, 6 MB, 20.06.2025)
Letzte Änderung 01.06.2023