Der Klima-Garten

Service navigation

Suche

Context sidebar

Der Klima-Garten

Gartenflächen bieten ein enormes Potenzial zur Förderung der Biodiversität und einer positiven Klimawirkung. Mit dem Klimawandel sind Hitzeinseln in Gemeinden und Städten zu einer grossen Herausforderung geworden. Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer können viel bewirken. Im Leitfaden «Der Klima-Garten» finden Sie Tipps und Ideen für die Förderung der Biodiversität und die Verbesserung des Klimas.

headerbild-klimapositiv-gaertnern

Der Leitfaden enthält viele wirksame Massnahmen, wie Sie Ihren Garten zur kühlen und biodiversen Oase umgestalten können:

Der Klima-Garten: Tipps und Ideen für die Förderung der Biodiversität und die Anpassung an den Klimawandel (PDF, 6 MB, 20.06.2025)

Druckversion «Der Klima-Garten» beim BBL bestellen

hepia2025-de-web
Leitfaden zum Klima-Garten

Kontakt
Letzte Änderung 01.06.2023

Zum Seitenanfang

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/de/home/themen/klima/der-klima-garten.html